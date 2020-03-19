Гордон рассказала, почему Аршавин может выиграть суд против Барановской

Москва, 19 марта. Если футболист Андрей Аршавин докажет, что его доход снизился, то алименты, которые он выплачивает бывшей возлюбленной, телеведущей Юлии Барановской, тоже будут уменьшены. Об этом рассказала юрист Екатерина Гордон.

«Если доход Аршавина снизился, и он это докажет, то алименты будут снижены, и он выиграет дело. Это законное право футболиста», — подчеркнул эксперт.

Как пишет издание «НьюИнформ», еще одним фактором для снижения алиментов, по мнению специалиста, является появление новых детей.

Ранее Барановская написала в своей книге «Проверено мной — все к лучшему», что футболист применял к ней насилие во время совместной жизни.

По ее словам, Аршавин избил Барановскую после просьбы переписать на нее парковочное место, так как девушка не могла ставить машину около дома. Барановская утверждает, что спортсмен сначала отказался, а после повторной просьбы избил ее. Девушка подчеркивает, что инцидент произошел через некоторое время после того, как ей сделали операцию.

Барановская также написала в своей книге, что Аршавин часто вел себя неадекватно и якобы изнасиловал ее в машине. Однако девушка не стала вызывать полицию, поскольку это «поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь».

Телеведущая подчеркнула, что также знала о многочисленных изменах супруга, однако длительное время боялась разводиться с ним.