Экономический ликбез — эксперты объясняют, что такое волатильность рубля

Рекордный обвал цен на нефть на мировом энергетическом рынке потянул за собой вниз и фондовый рынок. Это глобальное падение спровоцировало подорожание доллара и евро по отношению к рублю, и СМИ уже успели заявить, что российская национальная валюта вышла на второе место по волатильности к доллару США. Федеральное агентство новостей попросило экспертов объяснить, что это значит и как колебания курса отразятся на жизни россиян.

Что происходит

Агентство Bloomberg заявило, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США — в этом «антирейтинге» российскую валюту обгоняет только мексиканское песо.

По подсчетам агентства, вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%. Волатильность мексиканского песо составляет 26,5%.

Обвал рынков произошел после того, как заседание ОПЕК+, состоявшееся 6 марта, не принесло договоренности о новом сокращении нефтедобычи. 9 марта цена нефть марки Brent рухнула на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Падение нефтяных цен повлекло за собой ослабление рубля.

Банк России для курса стабилизации курса решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила и перешел к ее продаже.

Экономический ликбез

Мы попросили экспертов объяснить: что такое «волатильность рубля». Как отметил профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков, волатильность — это финансовый показатель для управления финансовыми рисками.

«Чем больше эти отклонения вверх и вниз — тем больше риск. Например, вы планируете, что рубль будет завтра стоить 75, а он начал стоить 78. Отклонения от ожидаемого значения — риск, и вы несете убытки», — объяснил Юрий Юденков.

Волатильность отражает траекторию поведения валюты на бирже: то, как она поднимается и опускается.

«Это не курс Центрального банка, а именно поведение на бирже. Вчера он торговался больше 80, а Центральный банк фиксирует средний курс. Он складывается из многих показателей: соотношения денежной массы, нашего ВВП, курса на бирже и других. Если вы видите значения доллара, которые демонстрирует Центральный банк на завтра — это и есть действенное для нас значение. А то, что посчитал Bloomberg — это колебания на бирже», — сказал Юрий Юденков.

Если совсем упростить, то волатильность можно рассмотреть на примере того, как люди торгуются на рынке, добавил профессор. Предположим, покупатель говорит: «Я куплю помидоры за 100 рублей», а продавец отвечает, что готов продать их только за 200 рублей. После этого они начинают торговаться, уступая друг другу до какой-то цены.

«Я совсем все упростил, конечно. Вот эти торги, которые происходят на бирже, и отражают волатильность — как колеблется рубль. Вот, что имеет в виду Bloomberg: что во время торгов он очень здорово прыгает. Все, точка. Для нас с вами это все не имеет никакого значения кроме того, что объявит Центральный банк — курс на завтра», — пояснил Юрий Юденков.

Вердикт, который вынес Bloomberg, оценил также Михаил Хазин — экономист, теле- и радиоведущий, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Он также объяснил значение термина «волатильность».

«Высокая волатильность означает, что все хозяйствующие субъекты, а также страховые компании должны это закладывать как резервы. Это инструмент, с помощью которого повышаются цены для производителей и, соответственно, для потребителей. И на чем наживаются спекулянты. Вот и все», — отметил Михаил Хазин.

Вопросы к Банку России

Финансовый регулятор после обвала нефтяных цен в «черный понедельник» предпринял ряд мер для стабилизации курса национальной валюты. Первое — Центробанк решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, правительство решило продавать доллары, евро и фунты стерлингов из Фонда национального благосостояния.

По мнению Юрия Юденкова, мер, предпринимаемых финрегулятором, недостаточно. По его мнению, нужны дополнительные действия.

«Пока недостаточно мер, и Центральный банк будет предпринимать еще какие-то шаги для того, чтобы все-таки замедлить падение рубля. Оно, как мы видим, продолжается», — сказал эксперт.

Падение цен на нефть и колебания курса рубля, в целом, негативно влияют на экономику России. Однако ряд российских предприятий может все-таки выиграть от сложившейся ситуации.

«Отдельные отрасли должны выиграть, отдельные — проиграть. Импортеры, которые привозят продукцию в нашу страну — новые технологии оборудование — они, конечно, проигрывают. Экспортеры выигрывают, но в условиях падения цен на нефть они — тоже не очень», — подытожил Юденков.

Михаил Хазин заявил, что не будет говорить на эту тему.