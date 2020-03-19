Подмосковье и Петербург готовят платформу дистанционного обучения для колледжей

Москва, 19 марта. Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» станет примером для создания онлайн-курсов и дистанционного обучения по всей России.

Губернаторы Подмосковья и Петербурга Андрей Воробьев и Александр Беглов договорились, что регионы разработают общую модель дистанционного обучения. Она будет использована учащимися колледжей.

Платформу «Цифровой колледж Подмосковья» уже используют в 49 колледжах региона. А Петербург обобщит опыт в регионах России и организует единую дистанционную модель образования.

Напомним, что в московском регионе ввели свободное посещение школ, колледжей и вузов. Родители могут составлять детей дома, предоставлять медицинские справки не нужно. Данные меры необходимы, чтобы противостоять распространению коронавируса, передает телеканал «360».

По последним данным, в мире инфицированы коронавирусом 218 тысяч человек, в тяжелом состоянии находятся по меньшей мере семь тысяч человек. Жертвами вируса стали около девяти тысяч человек.