Муцениеце после расставания с Прилучным выложила фото с женатым мужчиной

Москва, 19 марта. Актриса Агата Муцениеце шокировала подписчиков совместными фото с коллегой Романом Курицыным. Только в конце февраля артистка объявила о разводе с Павлом Прилучным, а спустя несколько недель опубликовала снимки с женатым мужчиной.

«Все сказали, что мы круто смотримся вместе. Поэтому ловите еще фото», — подписала Муцениеце публикацию.

Первое фото с Курицыным актриса выложила два дня назад, интригующе написав при этом: «Ой, что будет, ой, что будет!». Многие подписчики подумали, что в лице актера у практически разведенной звезды будет новый отец. Фанаты также отметили, что артисты лаконично смотрятся в паре. Вероятно, поэтому Муцениеце решила повторить успешный пост и показала еще две новых фотографии.

Однако на этот раз пользователи решили, что актриса нарочно решила позлить и подразнить бывшего возлюбленного. В Сети развернулись активные обсуждения провокационного поста.

«Отличный способ побесить бывшего мужа», — oksana_22980. «Представляю, как сейчас злится бывший», — tut_e_dusha__. «Это так по-женски», — dassshul. «Оооо, ну все, жара пошла. Агата — дама свободная теперь, только мужиков отгонять успевай», — ket_suchanova. «Пашу дразнишь?» — zamirulianovskii. «Недолго горевала. Вот она — настоящая любовь», — valeevrustam80.

Некоторые написали знаменитости, что Прилучный в роли ее спутника нравился им больше.

«С Павлом круче», — oksana_kotelnikovaa. «Паша лучше», — iishenaliev.

Напомним, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе 24 февраля. Пара разошлась на дружеской ноте. Экс-супруги пообещали, что будут продолжать поддерживать друг друга и любить совместных детей. Прилучный подчеркнул, что решение о расставании было принято обоюдно, «с уважением и по-взрослому».

Актер свои слова сдержал и 1 марта не забыл поздравить бывшую супругу с днем рождения. Портал «Утро.ру» пишет, что в подарок от бывшего мужа Муцениеце получила кольцо с бриллиантами в виде переплетенных цветов. При этом в момент получения презента она в шутку возмутилась количеству украшений: «Всего одно кольцо? Жмотина! Ну спасибо, хоть оплатил».