Москва, 19 марта. Музыкальный продюсер Максим Фадеев сравнил свой лейбл Malfa с болотом и объяснил, почему расторг контракты со всеми артистами.

Сразу несколько творческих коллективов ушли в свободное плавание, а музыкальная империя, несмотря на миллиардный оборот, прекратила существование. Фадеев назвал такое решение самым правильным в своей жизни.

«Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы. <...> Просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое», — подчеркнул он.

Известная исполнительница Лолита Милявская призналась, что Фадееву этот шаг дался нелегко — почти два года он взвешивал все «за» и «против». Продюсер Иосиф Пригожин осудил тех артистов, которые после расторжения контракта продолжают «поливать грязью» знаменитого музыканта.

Как напоминает «Утро.ру», Фадеев в конце прошлого года объявил о своем решении расстаться со всеми артистами лейбла. Он захотел реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат. Продюсер не стал лишать своих бывших подопечных имен и песен, предоставил им все права на свои творения.

Далеко не все артисты спокойно восприняли решение Фадеева. «Дни.ру» напоминает, что разрыв профессиональных отношений продюсера с певицей Наргиз Закировой закончился скандалом. Она публично обвинила Фадеева в «элементарной травле» и «зияющей подлости», а Malfa назвала тюрьмой.