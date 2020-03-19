Сирия организовала лагерь беженцев из Идлиба в Хомсе

Сирийское правительство организовало в провинции Хомс лагерь для беженцев, которые были вынуждены бежать с подконтрольных протурецким боевикам территорий на северо-западе страны.

Лагерь для беженцев разместился в населенном пункте Хасия. Как передает источник Федерального агентства новостей, в лагере находится 315 человек, среди которых есть и дети. Для беженцев из провинции Идлиб, сирийскими властями было оперативно проведено электричество и водоснабжение.

Сотрудники Сирийского Красного полумесяца регулярно доставляют гуманитарную помощь всем беженцам, находящимся в лагере. По информации источника ФАН, к доставке гуманитарных грузов при необходимости может подключиться и российский центр по Примирению враждующих сторон (ЦПВС), однако сейчас беженцы снабжены всем необходимым.

Напомним, что в провинции Идлиб произошло усиление напряженности и рост террористической активности в начале этого года. В результате Сирийской арабской армии (САА) пришлось вынужденно возобновить операцию «Заря в Идлибе», начав освобождение северо-запада страны от сотрудничающих с Турцией боевиков.

В результате операции были освобождены пригороды Алеппо, города Серакиб и Маарет ан-Нуман, а также трасса М5 «Хама – Алеппо». Несмотря на это, часть территорий северо-запада страны по-прежнему остается под контролем боевиков, получающих военную и финансовую помощь от Турции, о чем неоднократно писал ФАН.