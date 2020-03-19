Друг Гагарина призвал оставить прах космонавта в Кремлевской стене

Москва, 19 марта. Преподаватель Центра подготовки космонавтов Валентин Петров, который дружил с первым отправившимся в космос человеком Юрием Гагариным, прокомментировал предложение перезахоронить прах великого космонавта.

«Прах не надо трогать. Как лежал он с [летчиком Владимиром] Серегиным в Кремлевской стене, пусть так и будет», — сказал Петров изданию «Ридус».

Напомним, 17 марта стало известно, что на 85-м году жизни скончалась вдова Юрия Гагарина Валентина. Как пишет «Утро.ру», примерно за месяц до смерти женщина перенесла обширный инсульт. Вдову космонавта похоронят 20 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах.

В связи со смертью Валентины Гагариной ведущий специалист по истории отечественной пилотируемой космонавтики Александр Глушко предложил перезахоронить прах Гагарина вместе со вдовой космонавта. Кроме того, историк призвал расформировать кладбище, расположенное на Красной площади.

Юрий и Валентина Гагарины поженились за 11 лет до гибели космонавта в Оренбурге. У них родились две дочери — Елена и Галина.

Первый полет в космос Гагарин совершил 12 апреля 1961 года. В эту дату в нашей стране отмечается День космонавтики.

Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин погибли во время тренировочного полета на МиГ-15УТИ 27 марта 1968 года во Владимирской области. Их тела кремировали, а урны с прахом поместили в некрополь Кремлевской стены.