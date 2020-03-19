Путин заявил, что очень ценит общение с простыми россиянами

Москва, 19 марта. Российский лидер Владимир Путин считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации.

Глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что больше всего верит настроению простых людей. Он отметил, что рядовой россиянин «говорит, что думает» и «что думает, то и говорит».

«И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет, — отметил Путин. — И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится».

Российский лидер подчеркнул, что это «очень ценит».

Он добавил, что важно выслушать каждого человека, который говорит о своей проблеме, поскольку из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов. Президент России подчеркнул, что при общении с соотечественниками, даже непродолжительном, он чувствует настроение граждан.