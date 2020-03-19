Долина поразила фанатов «помолодевшим» внешним видом

Москва, 19 марта. Народная артистка России Лариса Долина не перестает поражать фанатов «помолодевшим» внешним видом и шикарными нарядами. Снимки, появившиеся в Instagram-аккаунтах ее стилиста и дочери вызвали настоящий восторг у многочисленных поклонников.

Певица в последнее время находится в центре внимания. Недавно она пришла на шоу «Вечерний Ургант» в весьма необычном «пижамном» наряде, который понравился далеко не всем зрителям.

А недавно на странице ее стилиста Натальи появился снимок с подготовки звезды к съемкам передачи «Привет, Андрей!». Долина запечатлена в черном брючном костюме и туфлях на каблуках, с длинными прямыми волосами и нейтральным макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники в комментариях к посту осыпали Долину комплиментами, удивившись, как молодо она выглядит.

«Таинственная история Ларисы Долиной. Определенно, с каждым годом все прекраснее», — отметила liza_nikolaeva7.

«Выглядит бомбически!!!» — считает oliachaplenko.

Отметим, что сама артистка не ведет аккаунт в Instagram, зато ее снимки можно увидеть на странице дочери Ангелины. Недавно она показала семейное фото с исполнительницей и ее внучкой Александрой.

«Как молодо выглядит Лариса Александровна! Шикарная!» — восхитился пользователь под ником 8681_aaa.

В Сети ранее появились фотографии Долиной в весьма пугающем виде. Артистка дебютировала в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». В постановке Алексея Франдетти ей досталась роль Миссис Ловетт, сообщницы маньяка. Зрители с большим восхищением восприняли дебют певицы в столь непростом амплуа.