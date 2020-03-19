Власти Киева из-за коронавируса заварят все мусоропроводы в жилых домах

Киев, 19 марта. Власти украинской столицы решили закрыть все мусоропроводы в жилых домах из-за введения карантина в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказал заместитель руководителя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев. Пост он опубликовал в Facebook.

«Все мусоропроводы заварят. Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем», — подчеркнул Пантелеев.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский назвал беспределом ситуацию с коронавирусом на Украине. Погребинский сомневается, что глава государства и правительство сейчас в состоянии контролировать ситуацию на Украине, так как Киев слишком поздно начал реагировать на инфекцию, которая распространилась почти по всему миру. Политолог также указал на то, что региональные власти не считают необходимым четко следовать предписаниям федерального центра.

Ситуация, как считает эксперт, усугубляется в связи с тем, что власти Украины отказываются предпринимать адекватные меры по выявлению инфицированных украинцев, которые прибыли из иностранных государств. По его словам, число тестов на коронавирус в стране не достигло и ста, в то время как из-за рубежа прибыли тысячи украинцев.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее эпидемиологи установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса.