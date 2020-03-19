Спрятавшаяся от коронавируса в деревне Пересильд пожаловалась на отсутствие гречки

Москва, 19 марта. Актриса Юлия Пересильд, уехавшая из Москвы в калужскую деревню, пожаловалась на недостаток продуктов. Гречки нет, сообщила она телеведущему Ивану Урганту, решившему узнать, как проходят ее будни в период пандемии коронавируса.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Москве закрылись все театры. Та же участь постигла и МДТ на Малой Бронной, где играет Пересильд. Вынужденно оставшись без работы, актриса решила уехать в деревню. Вместе с ней из столицы уехали и две дочери Юлии: 10-летняя Аня и 7-летняя Маша.

Ургант во время своего шоу на Первом канале позвонил ей по скайпу, спросить, как ей живется в новом режиме самоизоляции. Юлия призналась, что переживать вынужденное безделье достаточно сложно. Вместе с детьми она старается уделять больше времени чтению, но организовать этот процесс не так просто. Почти два она тратит на уговоры, и еще около часа девочки читают. Пересильд посетовала и на недостаток продуктов.

«Гречки нет! Я не знаю почему, но, оказывается, все едят гречу и куру. А вот кура есть», — пошутила актриса.

По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, пять человек выздоровело.Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в РФ был введен ряд мер. В частности, россиян попросили по возможности работать из дома, сократить контакты с другими людьми, тщательно соблюдать вопросы личной гигиены.

Многие наши сограждане отнеслись к организации карантина очень основательно и стали сметать в магазинах всю гречку, макароны муку и туалетную бумагу. При этом власти заверили, что ситуация под контролем и дефицит продуктов из-за коронавируса стране не грозит.