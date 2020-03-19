Виторган рассказал, как «защититься» от коронавируса с помощью фото Нинидзе

Москва, 19 марта. Актер и театральный режиссер Максим Виторган рассказал, как «защититься» от короновируса с помощью фотографии его возлюбленной, актрисы Нино Нинидзе. По его словам, нужно потереть снимок с актрисой.

Виторган опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию с обложкой одного из глянцевых журналов, на которой он запечатлен со своей дамой сердца. 47-летнему артисту не понравилось, как отфотошопили Нинидзе, и иронично высказался об этом, напомнив о певице и любительнице срывать съемки Наталье Ветлицкой.

«Видимо, тогда (когда Ветлицкая сорвала съемки для обложки. — Прим. ФАН) журнал в сердцах бросил весь аккумулированный и собранный по сусекам для этих целей фотошоп на лицо Нино. Не выбрасывать же и не пропадать добру! Что ж, спасибо за щедрость, за Оман (это, действительно, круто) и за деликатность», — написал Виторган в своем аккаунте.

Театральный режиссер на фоне распространения по всему миру коронавируса в шутку заявил, что новый номер журнала обладает антисептическими свойствами. По его словам, стоит потереть фотографию его пассии в купальнике и «все вирусы с ваших рук лопнут от... Ну в общем, лопнут!»

Свой февральский отпуск пара провела в Омане. 28-летняя актриса публиковала в своих социальных сетях кадры, сделанные во время отдыха в пустыне Рамлат-эль-Вахиба. Девушка записала «репортаж истерички», в котором рассказала, как ее пытались уговорить покататься на верблюде.

Максим Виторган и Нино Нинидзе подтвердили свои отношения в конце июля прошлого года, указал телеканал «360». При этом до посещения премьеры фильма «Гив ми либерти» в Москве они любовную связь отрицали.

Романтические отношения между ними начались после того, как Виторган развелся с экс-супругой, известной журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, напомнил НСН.