В ДНР рассказали, как коронавирус сорвал масштабное наступление ВСУ

Из-за коронавируса Вооруженным силам Украины скоро уже будет не до масштабного наступления; в стране зреет глобальный кризис. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины в четверг, 19 марта, открыли огонь по пригороду Донецка, был поврежден газопровод на территории Донецкой Народной Республики (в поселке Спартак). Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

«[ВСУ] в течении 30 минут вели обстрел по поселку Спартак из 120-миллиметровых минометов, выпустив 21 мину. В результате подлого обстрела произошло возгорание газопровода по ул. Путиловская Роща. Экстренные службы республики из-за продолжающегося обстрела только через час смогли локализовать возгорание», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, в Народной милиции добавили, что сейчас уточняется информация о пострадавших среди мирных жителей и повреждениях гражданской инфраструктуры.

В условиях коронавируса

Как отметил Александр Матюшин, украинские войска, подчиняясь преступным приказам командования, постоянно подвергают обстрелам территорию народных республик. В результате обстрелов продолжают гибнуть и получать ранения военнослужащие и мирные граждане ДНР и ЛНР, а также разрушается инфраструктура.

«Все это происходит на фоне нерешенных проблем на Украине, связанных как с внутренними, так и внешними [факторами]. В первую очередь, это проблемы, связанные с распространяющейся по миру пандемией коронавируса COVID-19. Это неспособность украинского министерства иностранных дел решить проблему со своими гражданами, которые возвращаются с отдыха, либо с заработков. Ведь на одной только польско-украинской границе очередь из незадачливых «заробитчан» растянулась на 60 километров», — пояснил Александр Матюшин.

По мнению офицера ДНР, скоро украинским войскам будет уже не до обстрелов территорий республик Донбасса, не говоря уже о масштабном наступлении. В тылу зреет глобальный кризис, связанный с неумелыми действиями украинских властей в борьбе с пандемией коронавируса.

«В условиях тотального закрытия границ и возвращения огромного количества трудовых мигрантов произойдет недостаток денежных средств среди населения. Это спровоцирует огромную безработицу. Сегодня народу Украины следует думать не об агрессии против свободного Донбасса и «возвращении Крыма», а о сохранении самой государственности, пусть даже и вассальной. Им надо думать о выживании самого украинского народа в условиях надвигающегося глобального кризиса», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.