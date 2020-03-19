Как московские магазины держат удар повышенного покупательского спроса

Москва, 19 марта. Работники «Ашана» в торговом центре «Зеленопарк» выставили туалетную бумагу со складов в центр зала и даже сделали на нее скидку, чтобы паникующие покупатели без проблем набрали столько упаковок, сколько им требуется, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В результате, однако, именно туалетную бумагу покупатели здесь не приобретают.

«А какой смысл ее покупать, — удивляется пенсионер с тележкой, полной круп и макарон. — Раз ее так много, я ее брать не буду. Лучше возьму гречку, соль и сахар, потому что их на полках мало».

Похоже, эта извращенная покупательская логика и опустошает полки российских магазинов. Люди покупают не то, что им нужно, а то, что раскупают вокруг них другие.

Стадный покупательский инстинкт подкосил полки с туалетной бумагой в соседней «Пятерочке», расположенной у станции «Крюково». Почему именно здесь туалетную бумагу раскупили, а в соседнем «Ашане» — нет, великая тайна покупательской психологии.

Женщина средних лет ругалась по телефону:

«Надо было соль вчера купить, а сейчас пришла — и ничего нет».

Полки с солью и правда были пустые, но зачем и кому она понадобилась в таких количествах, неясно. Впрочем, персонал магазина успокоил, что «чего-чего, а уж соль нам доставят быстро».

А вот в сетевом магазине «Магнит» полки выглядят вполне пристойно — персонал успевает заполнять их товарами со склада.

Возвращаясь домой со съемки, увидела соседку, увешанную пакетами и сумками. Женщина средних лет, занося огромные пакеты в подъезд, призналась мне, что вообще не собиралась совершать эти покупки.

«Заехала за мясом, а тут смотрю — все с огромными тележками уходят, ну и я тоже взяла всего понемногу. Оказалось, взяла много».

Напомним, Генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба получили право привлекать к ответственности ретейлеров, которые захотят повысить цены в условиях ажиотажного спроса. Об ответственности торговцев предупредил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Кроме того, в ведомстве спрогнозировали падение спроса к ближайшим выходным, поскольку россияне и так закупили уже все, что могли.