Путин объяснил разницу между царем и президентом

Москва, 19 марта. Президент России Владимир Путин сказал, что не согласен с теми, кто называет его царем, и объяснил разницу между монархом и выборным главой государства.

Во время большого интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российского лидера спросили о его отношении к тому, что некоторые называют его царем. Он ответил, что такой статус «не соответствует действительности».

«Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — объяснил президент.

Путин признался, что ему «даже в голову не приходило», что его нахождение на посту государственного лидера затянется на такое продолжительное время.

Кроме того, он добавил, что в 2008 году ему не было известно о возвращении на должность президента спустя четыре года. При этом он уточнил, что все же не исключал такую возможность.

В разговоре президент также прокомментировал шутку шоумена Максима Галкина, который заметил, что Путин — это не фамилия, а должность.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», — подчеркнул Путин.

Как пишет «Царьград», шутка о Путине прозвучала на одном из концертов Галкина во время его гастролей в Новосибирске. Юморист высказывался обо всем, в том числе решил устроить «минутку политической сатиры», в которой «покритиковал» главу государства.