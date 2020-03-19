Киев, 19 марта. Украинский политолог Михаил Погребинский назвал беспределом ситуацию с коронавирусом на Украине. Своими размышлениями об обстановке в стране эксперт поделился в эфире телеканала «112 Украина».

«Это чистый, стопроцентный беспредел», — констатировал политолог.

Погребинский сомневается, что глава государства и правительство сейчас в состоянии контролировать ситуацию на Украине, так как Киев слишком поздно начал реагировать на инфекцию, которая распространилась почти по всему миру. Политолог также указал на то, что региональные власти не считают необходимым четко следовать предписаниям федерального центра.

«Если у нас МВД не реагирует, когда избивают чиновника высокого ранга (советника главы СНБОУ Сергея Сивохо. — Прим. ФАН), сложно представить, что Минздрав может давать указания регионам. Кажется, мы находимся в очень тяжелой ситуации», — сказал Погребинский.

Ситуация, как считает эксперт, усугубляется в связи с тем, что власти Украины отказываются предпринимать адекватные меры по выявлению инфицированных украинцев, которые прибыли из иностранных государств. По его словам, число тестов на коронавирус в стране не достигло и ста, в то время как из-за рубежа прибыли тысячи украинцев.

Как напомнил Infox.ru, вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее эпидемиологи установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США занимались созданием коронавируса SARS-CoV-2, отметила Deita.ru. Некоторые эксперты, в частности, директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, не сомневаются, что американцы причастны к созданию вируса.