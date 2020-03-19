Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 19 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 72 (+12) | смертей: 6 (+2) | выздоровлений: 12]

В стране объявили о запрете протестов. Перекрыта граница со странами-соседями.

Египет [заражений: 210 (+44) | смертей: 6 (+2) | выздоровлений: 27]

США и египетские активисты требуют освободить политических узников из тюрем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

У одного из британских журналистов из Guardian отобрали аккредитацию за расспросы чиновников о коронавирусе. Корреспондентский пункт временно закрыт.

На побережье Красного моря закрыты на карантин все туристические объекты, а местные жители сидят по домам.

С 19 марта закрыты школы и университеты, прекращена отправка и приём рейсов.

Ливия [заражений: 3 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

17 марта глава триполитанского МВД вернулся из парижского Марселя. Прилетев в столичную Митигу, Фатхи Башага отказался проходить медосвидетельствование на коронавирус. Чуть позже официальный представитель Минздрава ПНС Фаузи Ванаис заявил, что Башагу всё-таки заставили пройти тест на коронавирус.

Одновременно с этим авиакомпания Afriqyah Airways объявила о создании «экстренного воздушного моста» по возвращению ливийских граждан из Европы, поражённых коронавирусом. Подаётся это как частная инициатива компании, которая не стала ждать, пока её вынудят помимо наёмников и боевиков возить уже заболевших коронавирусом людей, и решила работать на упреждение. Если что, слова про «вынудят» и «наёмников» принадлежат главе восточного отделения авиакомпании. Вот такое вот подчёркивание между строк.

При этом, 17 марта глава ПНС Файез Саррадж объявил о мобилизации усилий для борьбы с распространением коронавируса и необходимости обеспечить администрации муниципалитетов всем необходимым.

В восточной Ливии объявили о закрытии рынков. Палата представителей в Тобруке объявила о введении комендантского часа на всех подконтрольных территориях с 18 до 6.

После возвращения из зарубежной поездки официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари вместе со всей делегацией согласился отправиться на двухнедельный карантин.

В ЛНА сформирована рота РХБЗ, которая будет заниматься дезинфекцией.

Марокко [заражений: 54 (+17) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 1]

Граждан просят оставаться по домам и выходить на улицу только для покупки предметов первой необходимости или визитов в больницу.

Мечети, школы и кафе закрыты.

По указу короля, в стране разворачивают полевые госпитали, потому что в королевстве всего лишь 1640 койко-мест в палатах интенсивной терапии.

Судан [заражений: 1 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Суданские власти запретили турецким самолётам посадку в ответ на снятие суданцев с турецкого рейса, который должен был вылететь в Судан.

Границы страны закрыты, растут цены на продукты. Разворачиваются центры временного содержания на границе с Египтом.

Тунис [заражений: 29 (+5) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Школы, мечети, рынки закрыты, ресторанам и кафе разрешено работать лишь по утрам.

Вечером в среду премьер-министр Туниса призвал граждан «подходить с ответственностью к борьбе с распространением коронавируса».

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 256 (+42) | смертей: 1 | выздоровлений: 81 (+4)]

Правительство направило «стимуляционный пакет» в размере 11.3 млрд долларов для поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

Объявлена амнистия, на свободы выпущен 901 узник.

Израиль [заражений: 433 (+129) | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

В Бет Шемеше арестован мужчина за проведение свадьбы, где собралось 150 человек (Минздрав разрешил собираться толпами не больше 10).

Заразился посол Израиля в Германии.

Минздрав заявил, что Седер Песах гражданам придётся праздновать без гостей только в ближнем семейном кругу.

В стране потребовали от граждан Израиля, находящихся за границей, немедленно вернуться домой.

Иордания [заражений: 56 (+23) | смертей: 0 | выздоровлений: 2 (+1)]

В стране объявили национальный карантин. Король издал королевский указ, наделив премьер-министра Омара Раззаза правом объявить чрезвычайное положение в стране для борьбы с коронавирусом. Сам премьер-министр уже начал проводить все встречи по видеоконференцсвязи.

Вооружённые силы Иордании взяли под контроль все въезды и выезды в основные города королевства, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Закрываются муниципалитеты и горадминистрации.

Ирак [заражений: 164 (+28) | смертей: 12 (+2) | выздоровлений: 41 (+10)]

В Иракском Курдистане зарегистрирован случай заражения ребёнка, пятилетней девочки.

В Эрбиле призвали к немедленной амнистии заключённых.

По всей стороне нарушается карантина из-за отправившихся в паломничество шиитов, которые хотят почтить память имама Казима.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 452 (+51) | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

В Катаре вслед за остальными странами отменили пятничные молитвы.

Все магазины и торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек, закрыты на 2 недели.

Qatar Airways уволила 200 сотрудников.

Кувейт [заражений: 142 (+19) | смертей: 0 | выздоровлений: 15 (+3)]

Власти направили 10 млн долларов Ирану в рамках борьбы с коронавирусом. В ВОЗ пожертвовано 40 млн долларов.

Ливан [заражений: 133 (+23) | смертей: 4 (+1) | выздоровлений: 3 (+2)]

Скончался престарелый отец одного из священнослужителей, вернувшихся из Италии. Заражена вся семья, в том числе и женщина, работающая в сфере здравоохранения.

Посол США в Ливане встретилась с командующим ВС Ливана и обсудила меры по борьбе с коронавирусом.

Местным жителям приходят смс-рассылки, в которых их просят оставаться по домам.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 113 (+15) | смертей: 0 | выздоровлений: 26]

Государственные инвестиционные компании Dubai Holding и Meraas объявили о выделении своим активам и партнёров 270 млн долларов для борьбы с последствиями коронавируса.

На фоне растущей паники наследный принц Мухаммад бин Заид заявил, что у страны «неограниченная» возможность снабжать любого едой и медикаментами. Торговые центры ограничены в работе и работают лишь 8 часов в сутки.

Гражданам ОАЭ запрещено покидать страну. Вернувшиеся из-за границы должны на 14 дней оставаться в карантине.

В авиакомпании Emirates сотрудников попросили уйти в неоплачиваемые отпуска.

В стране прекратили выдавать разрешения на работу.

Оман [заражений: 39 (+17) | смертей: 0 | выздоровлений: 13 (+4)]

Власти попросили всех иностранных туристов покинуть страну.

Закрыты все рестораны и кафе.

Саудовская Аравия [заражений: 238 (+105) | смертей: 0 | выздоровлений: 6]

Саудовская Аравия призвала провести саммит G20 на следующей неделе в режиме видеоконференции, чтобы обсудить коронавирус, его влияние на мир и шаги стран «большой двадцатки» по борьбе с ним.

В Эр-Рияде начали бесплатно раздавать дезинфицирующий гель.

В правительстве опубликовали инструкции для частников о том, как нужно работать на дому, — частный бизнес переводят на удалённую работу на 15 дней.

В королевстве запрещают пятничные молитвы — однако священные мечети в Мекке и Медине под запрет не попали.

Сирия [заражений: 0]

В городе Дувейр в Восточном Каламуне сирийский Минздрав развернул центр временного содержания, куда помещаются все, у кого есть подозрения на заражение коронавирусом.

Пользователи соцсетей засняли сирийского солдата с баком от средства против насекомых, который дезинфицировал технику от коронавируса в деревне Аль-Хусейния к западу от Дейр эз-Зора.

Турция [заражений: 191 (+144) | смертей: 2 (+2) | выздоровлений: 0]

Скончался 89-летний гражданин Турции, которого заразил другой турок, приехавший из Китая. Второй скончавшийся — бывший командующий сухопутными войсками.

В целях борьбы с коронавирусом Эрдоган объявил, что гражданам Турции старше 65 лет бесплатно раздадут маски и одеколон.

Закрываются границы с Грецией и Болгарией.

Эрдоган объявил о направлении «стимуляционного пакета» в 15,5 млрд долларов для исправления экономики страны.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 22 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Из чрезвычайного фонда направлено 400 млн для борьбы с коронавирусом в Герате.

Закрыты рестораны, купальни, спортивные комплексы.

«Талибан»1 пообещал свободный проход для медицинских работников для борьбы с коронавирусом.

Пентагон объявил о продолжении вывода войск, несмотря на коронавирус.

Иран [заражений: 17361 (+2370) | смертей: 1135 (+282) | выздоровлений: 5710 (+1120)]

Глава Минздрава запросил у президента выделить 250 млн евро для финансирования борьбы с коронавирусом. В ведомстве заявили, что ежечасно заражается 43 человека, а 3 больных умирает.

От болезни излечилась 103-летняя женщина.

Иранские власти опубликовали список рекомендованной к прочтению литературы на время карантина из 25 книг, куда попали «Тихий Дон», «Отверженные» и «Махатма Ганди».

В Машхаде и Куме позавчера прошли стычки местных жителей, недовольных закрытием культовых сооружений, с полицией. 25 человек арестовано.

В Минюсте заявили, что 10 тысячам заключённых из 85 тысяч отпущенных на волю не нужно будет возвращаться после завершения пандемии из-за Новруза. В Госдепе США заявили, что власти Ирана обдумывают освобождение содержащихся в тюрьмах американцев.

Пакистан [заражений: 307 (+112) | смертей: 2 (+2) | выздоровлений: 13 (+9)]

Власти заявили, что первый случай смерти от коронавируса оказался смертью от пневмонии.

Врачи потребовали освободить узников, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.