Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 19 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.
Северная Африка
Алжир [заражений: 72 (+12) | смертей: 6 (+2) | выздоровлений: 12]
В стране объявили о запрете протестов. Перекрыта граница со странами-соседями.
Египет [заражений: 210 (+44) | смертей: 6 (+2) | выздоровлений: 27]
США и египетские активисты требуют освободить политических узников из тюрем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
У одного из британских журналистов из Guardian отобрали аккредитацию за расспросы чиновников о коронавирусе. Корреспондентский пункт временно закрыт.
На побережье Красного моря закрыты на карантин все туристические объекты, а местные жители сидят по домам.
С 19 марта закрыты школы и университеты, прекращена отправка и приём рейсов.
Ливия [заражений: 3 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]
17 марта глава триполитанского МВД вернулся из парижского Марселя. Прилетев в столичную Митигу, Фатхи Башага отказался проходить медосвидетельствование на коронавирус. Чуть позже официальный представитель Минздрава ПНС Фаузи Ванаис заявил, что Башагу всё-таки заставили пройти тест на коронавирус.
Одновременно с этим авиакомпания Afriqyah Airways объявила о создании «экстренного воздушного моста» по возвращению ливийских граждан из Европы, поражённых коронавирусом. Подаётся это как частная инициатива компании, которая не стала ждать, пока её вынудят помимо наёмников и боевиков возить уже заболевших коронавирусом людей, и решила работать на упреждение. Если что, слова про «вынудят» и «наёмников» принадлежат главе восточного отделения авиакомпании. Вот такое вот подчёркивание между строк.
При этом, 17 марта глава ПНС Файез Саррадж объявил о мобилизации усилий для борьбы с распространением коронавируса и необходимости обеспечить администрации муниципалитетов всем необходимым.
В восточной Ливии объявили о закрытии рынков. Палата представителей в Тобруке объявила о введении комендантского часа на всех подконтрольных территориях с 18 до 6.
После возвращения из зарубежной поездки официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари вместе со всей делегацией согласился отправиться на двухнедельный карантин.
В ЛНА сформирована рота РХБЗ, которая будет заниматься дезинфекцией.
Марокко [заражений: 54 (+17) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 1]
Граждан просят оставаться по домам и выходить на улицу только для покупки предметов первой необходимости или визитов в больницу.
Мечети, школы и кафе закрыты.
По указу короля, в стране разворачивают полевые госпитали, потому что в королевстве всего лишь 1640 койко-мест в палатах интенсивной терапии.
Судан [заражений: 1 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]
Суданские власти запретили турецким самолётам посадку в ответ на снятие суданцев с турецкого рейса, который должен был вылететь в Судан.
Границы страны закрыты, растут цены на продукты. Разворачиваются центры временного содержания на границе с Египтом.
Тунис [заражений: 29 (+5) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]
Школы, мечети, рынки закрыты, ресторанам и кафе разрешено работать лишь по утрам.
Вечером в среду премьер-министр Туниса призвал граждан «подходить с ответственностью к борьбе с распространением коронавируса».
Ближний Восток
Бахрейн [заражений: 256 (+42) | смертей: 1 | выздоровлений: 81 (+4)]
Правительство направило «стимуляционный пакет» в размере 11.3 млрд долларов для поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Объявлена амнистия, на свободы выпущен 901 узник.
Израиль [заражений: 433 (+129) | смертей: 0 | выздоровлений: 4]
В Бет Шемеше арестован мужчина за проведение свадьбы, где собралось 150 человек (Минздрав разрешил собираться толпами не больше 10).
Заразился посол Израиля в Германии.
Минздрав заявил, что Седер Песах гражданам придётся праздновать без гостей только в ближнем семейном кругу.
В стране потребовали от граждан Израиля, находящихся за границей, немедленно вернуться домой.
Иордания [заражений: 56 (+23) | смертей: 0 | выздоровлений: 2 (+1)]
В стране объявили национальный карантин. Король издал королевский указ, наделив премьер-министра Омара Раззаза правом объявить чрезвычайное положение в стране для борьбы с коронавирусом. Сам премьер-министр уже начал проводить все встречи по видеоконференцсвязи.
Вооружённые силы Иордании взяли под контроль все въезды и выезды в основные города королевства, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Закрываются муниципалитеты и горадминистрации.
Ирак [заражений: 164 (+28) | смертей: 12 (+2) | выздоровлений: 41 (+10)]
В Иракском Курдистане зарегистрирован случай заражения ребёнка, пятилетней девочки.
В Эрбиле призвали к немедленной амнистии заключённых.
По всей стороне нарушается карантина из-за отправившихся в паломничество шиитов, которые хотят почтить память имама Казима.
Йемен [заражений: 0]
Катар [заражений: 452 (+51) | смертей: 0 | выздоровлений: 4]
В Катаре вслед за остальными странами отменили пятничные молитвы.
Все магазины и торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек, закрыты на 2 недели.
Qatar Airways уволила 200 сотрудников.
Кувейт [заражений: 142 (+19) | смертей: 0 | выздоровлений: 15 (+3)]
Власти направили 10 млн долларов Ирану в рамках борьбы с коронавирусом. В ВОЗ пожертвовано 40 млн долларов.
Ливан [заражений: 133 (+23) | смертей: 4 (+1) | выздоровлений: 3 (+2)]
Скончался престарелый отец одного из священнослужителей, вернувшихся из Италии. Заражена вся семья, в том числе и женщина, работающая в сфере здравоохранения.
Посол США в Ливане встретилась с командующим ВС Ливана и обсудила меры по борьбе с коронавирусом.
Местным жителям приходят смс-рассылки, в которых их просят оставаться по домам.
Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 113 (+15) | смертей: 0 | выздоровлений: 26]
Государственные инвестиционные компании Dubai Holding и Meraas объявили о выделении своим активам и партнёров 270 млн долларов для борьбы с последствиями коронавируса.
На фоне растущей паники наследный принц Мухаммад бин Заид заявил, что у страны «неограниченная» возможность снабжать любого едой и медикаментами. Торговые центры ограничены в работе и работают лишь 8 часов в сутки.
Гражданам ОАЭ запрещено покидать страну. Вернувшиеся из-за границы должны на 14 дней оставаться в карантине.
В авиакомпании Emirates сотрудников попросили уйти в неоплачиваемые отпуска.
В стране прекратили выдавать разрешения на работу.
Оман [заражений: 39 (+17) | смертей: 0 | выздоровлений: 13 (+4)]
Власти попросили всех иностранных туристов покинуть страну.
Закрыты все рестораны и кафе.
Саудовская Аравия [заражений: 238 (+105) | смертей: 0 | выздоровлений: 6]
Саудовская Аравия призвала провести саммит G20 на следующей неделе в режиме видеоконференции, чтобы обсудить коронавирус, его влияние на мир и шаги стран «большой двадцатки» по борьбе с ним.
В Эр-Рияде начали бесплатно раздавать дезинфицирующий гель.
В правительстве опубликовали инструкции для частников о том, как нужно работать на дому, — частный бизнес переводят на удалённую работу на 15 дней.
В королевстве запрещают пятничные молитвы — однако священные мечети в Мекке и Медине под запрет не попали.
Сирия [заражений: 0]
В городе Дувейр в Восточном Каламуне сирийский Минздрав развернул центр временного содержания, куда помещаются все, у кого есть подозрения на заражение коронавирусом.
Пользователи соцсетей засняли сирийского солдата с баком от средства против насекомых, который дезинфицировал технику от коронавируса в деревне Аль-Хусейния к западу от Дейр эз-Зора.
Турция [заражений: 191 (+144) | смертей: 2 (+2) | выздоровлений: 0]
Скончался 89-летний гражданин Турции, которого заразил другой турок, приехавший из Китая. Второй скончавшийся — бывший командующий сухопутными войсками.
В целях борьбы с коронавирусом Эрдоган объявил, что гражданам Турции старше 65 лет бесплатно раздадут маски и одеколон.
Закрываются границы с Грецией и Болгарией.
Эрдоган объявил о направлении «стимуляционного пакета» в 15,5 млрд долларов для исправления экономики страны.
Средний Восток
Афганистан [заражений: 22 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]
Из чрезвычайного фонда направлено 400 млн для борьбы с коронавирусом в Герате.
Закрыты рестораны, купальни, спортивные комплексы.
«Талибан»1 пообещал свободный проход для медицинских работников для борьбы с коронавирусом.
Пентагон объявил о продолжении вывода войск, несмотря на коронавирус.
Иран [заражений: 17361 (+2370) | смертей: 1135 (+282) | выздоровлений: 5710 (+1120)]
Глава Минздрава запросил у президента выделить 250 млн евро для финансирования борьбы с коронавирусом. В ведомстве заявили, что ежечасно заражается 43 человека, а 3 больных умирает.
От болезни излечилась 103-летняя женщина.
Иранские власти опубликовали список рекомендованной к прочтению литературы на время карантина из 25 книг, куда попали «Тихий Дон», «Отверженные» и «Махатма Ганди».
В Машхаде и Куме позавчера прошли стычки местных жителей, недовольных закрытием культовых сооружений, с полицией. 25 человек арестовано.
В Минюсте заявили, что 10 тысячам заключённых из 85 тысяч отпущенных на волю не нужно будет возвращаться после завершения пандемии из-за Новруза. В Госдепе США заявили, что власти Ирана обдумывают освобождение содержащихся в тюрьмах американцев.
Пакистан [заражений: 307 (+112) | смертей: 2 (+2) | выздоровлений: 13 (+9)]
Власти заявили, что первый случай смерти от коронавируса оказался смертью от пневмонии.
Врачи потребовали освободить узников, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
1 Организация запрещена на территории РФ.