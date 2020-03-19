Польский журналист восхитился умением России преодолевать глобальные трудности

Варшава, 19 марта. Россия удивляет умением преодолевать глобальные трудности, а также способностью помогать другим в сложной ситуации. Об этом написал польский журналист в статье для портала Obserwator Polityczny.

Автор материала подчеркнул, что в мире больше нет другой такой свободной рыночной экономики, как в России.

«Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии», — восхитился польский журналист.

Он также поразился, как Россия справилась с «океаном ада», которым стали для Москвы западные санкции. Несмотря на постоянно расширяющиеся ограничения, РФ не испытала дефицита бюджета и даже увеличила валютные запасы. Более того, экономика Россия перестала зависеть от Запада в части продовольствия, и сейчас наша страна сама обеспечивает себя всем необходимым.

Польский журналист отметил, что даже в трудные времена РФ умудряется оказывать помощь другим.

«Она до сих пор дает работу — то есть хлеб — миллионам украинцев. Россия как страна и россияне как люди не отвернулись от своих соотечественников с Украины», — приводят выдержку из статьи «Известия».

Автор публикации назвал Москву прекрасным союзником и напомнил, что Россия оказала гуманитарную помощь жителям Сирии и поддержала законное правительство страны в борьбе с террористами. По словам журналиста, Москва продемонстрировала образ обращения с союзниками, принципиально отличающийся от того, как вели себя на Ближнем Востоке или в Афганистане США и НАТО. Также автор статьи призвал равняться на российскую армию, в которой «служат настоящие мужчины».

Кроме того, польский журналист выразил уверенность, что Россия справится с распространением коронавируса, поскольку масштабы страны позволяют безопасно изолировать населенные пункты.