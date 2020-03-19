Правительство России усилило контроль за приобретением иностранцами оборонных предприятий

Москва, 19 марта. Утверждена правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Информация об этом сегодня размещена на официальном интернет-портале правительства. В состав комиссии вошли представители ВПК, антимонопольной службы, ФСБ, МЭРТ, Минэнерго.

Комиссия осуществляет контроль за приобретением важных для оборонной отрасли предприятий иностранными инвесторами. Такой контроль — нормальная международная практика. Государство должно быть уверено, что оборонное производство продолжит работать, а способы изготовления оборонной продукции не уйдут за пределы страны. В 2019 году комиссия рассмотрела 29 ходатайств о приобретении стратегических предприятий иностранцами, по 5 принято решение об отказе. Общая сумма согласования составила 1,19 трлн руб.

В 2019 году Арбитражный суд вернул в российскую юрисдикцию акции волгоградского металлургического комбината «Красный октябрь» по иску Федеральной антимонопольной службы. Антимонопольщики потребовали признать незаконным вывод в офшорные зоны акций производителя специальных сталей и сплавов металлургического комбината «Красный октябрь».

Решению суда предшествовала проверка правительственной комиссии, которая выяснила, что владельцы комбината, граждане Украины, скрыли от антимонопольного контроля передачу акций за рубеж: с 2013 по 2017 год ими была реализована схема по передаче акций комбината в кипрский офшор «Сигоа Венчурез Лимитед» через швейцарскую «Ред Октобер Интернешнл».

Комиссия спасла стратегическое предприятие от развала. Сейчас комбинат работает, превышая плановые показатели производства.