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Экономика

Правительство России усилило контроль за приобретением иностранцами оборонных предприятий

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Правительство России усилило контроль за скупкой иностранцами оборонной промышленности

Москва, 19 марта. Утверждена правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Информация об этом сегодня размещена на официальном интернет-портале правительства. В состав комиссии вошли представители ВПК, антимонопольной службы, ФСБ, МЭРТ, Минэнерго.

Комиссия осуществляет контроль за приобретением важных для оборонной отрасли предприятий иностранными инвесторами. Такой контроль — нормальная международная практика. Государство должно быть уверено, что оборонное производство продолжит работать, а способы изготовления оборонной продукции не уйдут за пределы страны. В 2019 году комиссия рассмотрела 29 ходатайств о приобретении стратегических предприятий иностранцами, по 5 принято решение об отказе. Общая сумма согласования составила 1,19 трлн руб.

В 2019 году Арбитражный суд вернул в российскую юрисдикцию акции волгоградского металлургического комбината «Красный октябрь» по иску Федеральной антимонопольной службы. Антимонопольщики потребовали признать незаконным вывод в офшорные зоны акций производителя специальных сталей и сплавов металлургического комбината «Красный октябрь».

Правительство России усилило контроль за скупкой иностранцами оборонной промышленности

Решению суда предшествовала проверка правительственной комиссии, которая выяснила, что владельцы комбината, граждане Украины, скрыли от антимонопольного контроля передачу акций за рубеж: с 2013 по 2017 год ими была реализована схема по передаче акций комбината в кипрский офшор «Сигоа Венчурез Лимитед» через швейцарскую «Ред Октобер Интернешнл».

Комиссия спасла стратегическое предприятие от развала. Сейчас комбинат работает, превышая плановые показатели производства.

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