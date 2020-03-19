Политолог Джаралла рассказал, что было бы с Крымом в случае невоссоединения с Россией

Симферополь, 19 марта. Крым вошел бы в «фазу нестабильности» в том случае, если бы после государственного переворота на Украине в 2014 году полуостров остался бы в составе страны. Такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла.

По его мнению, Киев занялся бы выявлением и зачисткой всех недовольных, как было в других регионах.

«В Киеве тогда очень быстро принимали решения. Крым ждала кровавая баня», — цитирует эксперта KP.Ru.

Джаралла уверен, что после зачистки Украина прервала бы все «особые» отношения с Россией — гуманитарные контакты и взаимодействие с Черноморским флотом.

«Так что оставался только силовой вариант подавления. Неизбежно Крым вошел бы в «фазу нестабильности», а значит, перестал бы существовать как курортный регион. Для реабилитации Крыма как места отдыха потребовался бы десяток лет», — рассказал политолог.

В марте республика отмечает воссоединение с Россией. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате народного референдума. Провели голосование в соответствии с Уставом ООН и международным правом. В тот год около 97% крымчан высказались за становление региона российским, передает «Газета.ru».

Накануне президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в республике назвал воссоединение полуострова с Россией долгожданным, справедливым, как показала жизнь, и знаковым событием как для жителей Крыма, так и для всей страны.

Как отмечает «ФедералПресс», за шесть лет на полуострове произошли разительные изменения. тому примером и возведение Крымского моста, и строительство новой трассы «Таврида», а также аэропорта Симферополя.

На Украине, однако, все еще не смирились с решением крымчан. Полуостров Киев безосновательно считает своей, но «временно оккупированной» территорией. Между тем множество стран давно уже признали российский статус Крыма.