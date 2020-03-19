Экс-министр транспорта Украины предложил «перестать матюкаться» в сторону России

Киев, 19 марта. Украине пора сменить тон в разговоре с Китаем, странами СНГ, Белоруссией и Россией, поскольку именно они, а не Запад, могут прийти на помощь стране в трудную минуту. Об этом заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Бывший соратник третьего президента страны Виктора Ющенко отметил, что ситуация с коронавирусом вскрыла многие пороки украинской власти и общества, и вскроет еще. По словам Червоненко, в Киеве запрещен проезд в общественном транспорте без медицинских масок, но при этом средств защиты в стране нет, и где их брать — вопрос открытый.

Экс-министр предположил, что требование о масках для пассажиров «написали люди, которые в последний раз в метро или в троллейбусе ездили никогда».