Киев, 19 марта. Украине пора сменить тон в разговоре с Китаем, странами СНГ, Белоруссией и Россией, поскольку именно они, а не Запад, могут прийти на помощь стране в трудную минуту. Об этом заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
Бывший соратник третьего президента страны Виктора Ющенко отметил, что ситуация с коронавирусом вскрыла многие пороки украинской власти и общества, и вскроет еще. По словам Червоненко, в Киеве запрещен проезд в общественном транспорте без медицинских масок, но при этом средств защиты в стране нет, и где их брать — вопрос открытый.
Экс-министр предположил, что требование о масках для пассажиров «написали люди, которые в последний раз в метро или в троллейбусе ездили никогда».
Червоненко уверен, что украинским властям пора честно признаться самим себе, что никакого включения страны в Европейский союз и в НАТО не будет, поскольку государство в эти объединения никто не примет.
«Хватит эту лабуду и вранье нести. Потому что у нас нет денег. И мы не нужны им, чтобы они своими деньгами стали на переднем крае конфликта с Россией», — объяснил он в эфире телеканала «112 Украина».
Он также предложил «перестать матюкаться» в сторону России и подумать, куда Киев будет реализовывать товары, «когда после финансового краха… будет дефолт».
По его словам, первой страной, которая поможет Украине в этой ситуации «в силу интересов или истории, неважно», будет РФ. Он не исключил, что также поддержат государство Белоруссия, Казахстан и Китай, добавив: «что-то у меня такая чуйка».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, сколько лет потребуется для возвращения украино-российских отношений на довоенный уровень. По его мнению, это вопрос не одного поколения.
Киев, который во всем ориентируется на Запад, считает РФ страной-агрессором, однако фактически поводов для этого российская сторона не дает. Москва неоднократно подчеркивала, что не является участницей боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.