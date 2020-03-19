Экс-депутат Рады Олейник призвал Киев не отдавать долг МВФ

Киев, 19 марта. Украинская власть должна направить имеющиеся в распоряжении деньги на внутренние нужды страны, а не на покрытие долга Международного валютного фонда, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

На своей странице в Facebook Олейник рассказал о главных на сегодня нуждах Украины. По его мнению, стране нужны «нормальная, адекватная власть» и деньги. Со вторым пунктом у Киева все плохо — более того, государство должно отдать в этом году 40% бюджета, указал экс-парламентарий.

Олейник сомневается, что МВФ даст Украине еще денег. По его словам, Киеву нужно заявить о невозможности вернуть сейчас деньги фонду.

«Те средства, которые аккумулировались для возврата долга, необходимо направить на выплату пенсий, повышения зарплаты бюджетникам, исполнения обязательств перед населением, того, что уже успели наобещать на пути к власти и в первый год власти. Необходимо обеспечить экономике условия для возрождения и работы», — написал бывший украинский депутат.

Он объяснил, что Рада приостановила рассмотрение законопроекта о земле, поскольку имеет понимание, что этот закон нужен МВФ, который не собирается давать денег.