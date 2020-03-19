Аферистка обманула московский банк на миллиард рублей

Москва, 19 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Московской области, которая, по версии следствия, обманула банк при получении кредита на сумму более миллиарда рублей. О случившемся рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 39-летняя аферистка из Подмосковья создала сеть организаций для работы на рынке камней и драгоценных металлов. После она обратилась в один из столичных банков, чтобы получить кредит.

Сотрудникам организации мошенница отдала фиктивные документы и в обеспечительных мерах указала товар, который фактически отсутствовал в обороте — лом и изделия из драгметаллов.

«Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте МВД РФ.

Стражи порядка, а именно московская полиция и ФСБ, обнаружили факт мошенничества и завели уголовное дело, пишет «Вечерняя Москва». Правоохранители провели свыше 20 обысков в области, а женщину поместили под домашний арест.

Ранее стало известно, что жертвой аферистов стала российская актриса театра «Ленком» Варвара Лаптева. Мошенники связались с девушкой по телефону, один из них представился сотрудником банка и попросил перевести денежные средства с банковской карты на другой счет «в целях безопасности». Артистка доверилась и отправила 40 тысяч рублей.