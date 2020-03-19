Оперштаб опроверг фейк о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Сообщения о том, что Москву якобы закроют на карантин из-за коронавируса, не соответствуют действительности. Об этом заявили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации», — приводит сообщение оперштаба «Вечерняя Москва».

На фоне эпидемии коронавируса в Сети стали регулярно распространяться различные фейки по этой теме. Так, ранее в соцсетях появился снимок «приказа Минобороны», который якобы вводит комендантский час в столице. В министерстве назвали фотографию «грубо слепленной фальшивкой» и сообщили, что фейк распространили представители одной из соседних стран.

Кроме того, 17 марта распространялись ложные сообщения о том, что вертолеты якобы будут распылять над российскими городами дезинфекторы или лекарства. Граждан призывали закрывать окна и не выходить на улицу.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в комментарии «Царьграду» призвал жестко пресекать распространение вбросов о коронавирусе. По словам Малькевича, люди, рассылающие ложные сообщения, паразитируют на панических настроениях граждан. Глава ФЗНЦ считает, что распространители фейков о коронавирусе должны понести суровое наказание.