Россияне начали скупать дешевые авиабилеты из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Российские туристы начали скупать дешевые билеты для перелетов по стране на летние месяцы. Об этом говорят данные бронирований туристического сервиса Biletix.

Отмечается, что самым подешевевшим таким направлением оказался маршрут Москва — Элиста — Москва, его цена упала на 63,3%, до 4,7 тысячи рублей.

Как пишет издание «Лента.ру», в рейтинге дешевых направлений оказались самолеты из Тюмени в Сочи и обратно (на 58,7%, до 6919 рублей), из Екатеринбурга в Сочи (на 34,1%, до 11 421 рубля), из Петербурга в Симферополь (на 32,3%, до 10169 рублей), кроме того, из Петербурга в Сочи (на 32%, до 8544 рублей).

Снизилась стоимость таких маршрутов как Омск — Сочи, Ростов-на-Дону — Петербург, Москва — Геленджик, Челябинск — Минеральные Воды и других.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предупредил, что коронавирус перестанет быть угрозой для России после нескольких «побегов» в другое полушарие. Как отмечает медик, эпидемия коронавируса продлится длительный период, однако можно предсказать его «поведение» основываясь на моделях остальных вирусов. Хухрев утверждает, что в зимнее время вирус занимает северное полушарие Земли, а по мере потепления перетекает в южное, где к тому времени начинает холодать.

По его мнению, время на нынешнем этапе играет на пользу человечеству, так как позволяет выработать иммунитет к заболеванию. Хухрев говорит, что коронавирусом могут переболеть многие, однако благодаря иммунитету, последующие волны болезни будут становиться слабее.