Панина отказываются вывозить с Маврикия после дебоша в самолете

Москва, 19 марта. Актер Алексей Панин не может покинуть остров Маврикий после дебоша на борту самолета авиакомпании Air France. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на источник.

Скандальный артист должен был вылететь с острова в Москву через Париж, но был снят рейса. Причиной стал отказ французского авиаперевозчика вывозить и обслуживать дебошира.

По данным СМИ, покинуть остров Панин пытался уже не в первый раз. Он делал попытку улететь в Россию днем ранее.

Кроме того, перед оформлением билетов с актера брали обещание, что на борту он будет вести себя спокойно.

В настоящее время рассматриваются несколько вариантов возвращения Панина на родину. Один из них — эвакуация спецбортом, поскольку на многие рейсы действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире.

Решение актера вернуться с острова в Индийском океане в Россию выглядит странным, поскольку ранее Панин заявлял, что его «ноги не будет» в родной стране. Он говорил, что планирует переехать в Европу навсегда и поселиться в испанском городе Торревьеха, где у него есть друзья.

За время путешествия на Маврикий актер удивил своим девиантным поведением не только сотрудников авиакомпании и пассажиров, но и других отдыхающих на острове. В своем Instagram актер активно выкладывал фото с отдыха, на многих из которых запечатлен абсолютно голым. Как сообщает «Утро.ру», на одном из снимков артиста можно увидеть в женском купальнике, ползущим по песку.

«Раньше психически больных принудительно лечили. А теперь они себя показывают на весь мир. А мы, дурные, смотрим на них. Убожество»; «Такое чудо ползает»; «Идиотизм», — раскритиковали пользователи снимок актера.