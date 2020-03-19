Роскачество выявило фальсификат при проверке томатного сока

Москва, 19 марта. Эксперты Роскачества проверили несколько образцов томатного сока, в некоторых из них был найден фальсификат, то есть случаи обмана потребителей. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте.

Специалисты отобрали образцы 39 торговых марок восстановленного томатного сока, два из которых — нектар. Исследование показало, что далеко не все производители добросовестно указывают информацию на упаковке.

Роскачество сообщило, что в соке четырех торговых марок оказался добавленный сахар. Причем данных о нем не было ни в составе, ни в наименовании продукта. Это свидетельствует о нарушении требований технического регламента.

Еще восемь производителей назвали продукцию соком, хотя она таковой не является по физико-химическим показателям. В шести случаях высока вероятность, что соки были восстановлены с нарушением технологии, то есть воды в них добавлено больше, чем требуется.

«По результатам исследования опережающему стандарту Российской системы качества соответствует сок 14 торговых марок», — заключили в Роскачестве.

Как сообщает «Царьград», в Роскачестве недавно протестировали популярные модели «умных часов» и выяснили, что шагомер некоторых из них обманывает пользователя. Кроме того, выявлены проблемы с зарядкой ряда устройств и настройкой параметров.

Кроме того, специалисты призвали россиян внимательно изучать информацию на упаковках товаров, поскольку есть большой риск стать жертвами маркетинговых уловок. Например, потребители могут купить продукт низкого качества, не заметив, что на этикетке стоит надпись «тушенка» вместо «тушеной говядины».