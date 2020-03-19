Стрельба произошла на стройплощадке клиники для больных коронавирусом в Подмосковье

Москва, 19 марта. Рабочий получил ранение из травматического пистолета на стройплощадке клиники для инфицированных коронавирусом в Подмосковье, сообщают местные правоохранительные органы.

«На стройплощадке больницы, предназначенной для заболевших коронавирусом, произошла стрельба, ранен один человек», — сообщает источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. У него и стрелявшего возник бытовой конфликт. Стрелявший мужчина скрылся с места происшествия. По предварительным данным из источника, им является один из руководителей строительной компании.

Напомним, что глава Москвы Сергей Собянин ранее распорядился построить инфекционный корпус в рамках борьбы с распространением коронавируса. Новая больница будет построена в короткие сроки в населенном пункте Вороновское, Московской области. Участок был выбран исходя из санитарного требования удаленности от жилых зон.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД РФ сообщала, что сотрудники правоохранительных органов Амурской области вычислили женщину, распространявшую ложную информацию об эпидемии коронавируса в регионе. Теперь ей грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Отметим, что многие эксперты сходятся во мнении, что США ответственны за появление коронавируса SARS-CoV-2. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о том, что вирус был разработан в США. По его словам, на территории бывшего американского консульства в Ухани были найдены банки с обозначением «Бактериологическая опасность».