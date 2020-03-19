Нью-Дели, 19 марта. Паника и ажиотаж вокруг коронавируса, которые сейчас охватил Европу и многие другие страны мира, практически незаметны в Индии.

Как пишут журналисты, люди не раскупают продукты и средства гигиены. В масках ходят лишь немногие. Застрявшие из-за отмены виз в Индии россияне не собираются домой. По данным издания «Ридус», глядя на снимки из российских супермаркетов, где сметают с полок магазинов гречневую крупу, часть россиян думает поменять билеты и вылететь домой позже.

Напомним, 11 марта Индия приостановила действие всех виз, выданных иностранцам, из-за угрозы распространения коронавируса. Этот режим будет действовать до 15 апреля. При этом выгонять туристов из Индии местные власти не спешат.

«Обратно пускают. Я бы остался с удовольствием под это дело, но в мае обещал с дочерью на юг рвануть. А так тут визы продлевать стали даже без вылета за границу. Кто может, сдают билеты и остаются», — рассказал один из зимующих в Индии россиян.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, почему нет повода паниковать из-за возможного дефицита продуктов питания.

По словам Климова, даже если сегодня вдруг полностью остановится производство продуктов на всех российских предприятиях, запасов хватит на длительный срок.

Климов подчеркнул, что россиянам не стоит предаваться «наплывам минутных ощущений», поскольку в нашей стране ситуация с угрозой распространения коронавируса намного более позитивная, чем в других государствах.

Напомним, в Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили, что запасов продуктов в российских магазинах хватит без пополнения на восемь недель. В данный момент на фоне усилившегося спроса торговые сети активно закупают наиболее востребованные товары — макароны, крупы, туалетную бумагу, а также средства гигиены и дезинфекции.