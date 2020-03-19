Историк призвал перезахоронить прах Гагарина вместе с женой космонавта

Москва, 19 марта. Прах первого космонавта Юрия Гагарина необходимо перезахоронить вместе с его вдовой Валентиной. Об этом заявил ведущий специалист по истории отечественной пилотируемой космонавтики Александр Глушко.

17 марта стало известно, что Валентина Гагарина скончалась на 85-м году жизни. Вдову космонавта похоронят 20 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах, пишет РИАМО. Прах Юрия Гагарина захоронен в Кремлевской стене. Об этом сообщает только вмурованная в стену надгробная плита.

«Надо выделить место на одном из кладбищ страны. Перезахоронить их вместе. Поставить ему (Юрию Гагарину. — Прим. ФАН) шикарный памятник», — считает Глушко.

Историк напомнил, что вопрос переноса праха политических и военных деятелей, а также ученых и других выдающихся людей, захороненных в Кремлевской стене, поднимается не впервые. Глушко призвал полностью расформировать кладбище, расположенное на Красной площади.

Юрий Гагарин разбился во время тренировочного полета на МиГ-15УТИ 27 марта 1968 года вместе с летчиком Владимиром Серегиным, напоминает «Вечерняя Москва». На момент смерти первому космонавту было 34 года.

Юрий и Валентина Гагарины поженились в 1957 году в Оренбурге. В 1959 году родилась их первая дочь Елена, а в 1961 на свет появилась вторая девочка — Галина.