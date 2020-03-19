Маликов рассказал, как ситуация с коронавирусом повлияла на его жизнь

Москва, 19 марта. Российский певец Дмитрий Маликов рассказал, что в рамках профилактики коронавируса он и его семья минимизировали контакты. По его словам, они не изолировались от мира, певец продолжает заниматься творчеством, несмотря на перенос концертов.

«Конечно, у меня отменились концерты, перенеслись, как, впрочем, у всех, тут все пострадали, (я) не исключение», — подчеркнул Маликов.

Как пишет РИА Новости, артист добавил, что не напуган происходящим.

«Скорее осторожны, но в маске я пока по дому не хожу, признаться, и по улице тоже», — объяснил певец.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.

Ведомство напоминает, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Для того чтобы минимизировать риск передачи коронавируса, граждане, вернувшиеся из мест с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, или контактировавшие с инфицированными, должны провести на карантине две недели.

Карантин подразумевает постоянное нахождение дома без выходов в магазин или куда-либо еще. Ведомство предлагает договориться с соседями о выносе мусора и оставлять его у дверей квартиры.

Роспотребнадзор отмечает, что помещенные на карантин люди в идеале должны использовать отдельную посуду и средства гигиены, а также располагаться в отдельных комнатах, чтобы не заразить родственников. Подчеркивается, что последние также должны провести 2 недели в самоизоляции.

Ведомство призывает «карантинщиков» покупать продукты через сервисы доставки или прибегать к помощи волонтеров. Важно не контактировать с людьми и носить защитные маски, чтобы не допустить распространения инфекции.