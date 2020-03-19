Врач Хухрев предупредил о второй волне коронавируса

Москва, 19 марта. Коронавирус перестанет быть угрозой для России после нескольких «побегов» в другое полушарие, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Как отмечает медик, эпидемия коронавируса продлится длительный период, однако можно предсказать его «поведение» основываясь на моделях остальных вирусов. Хухрев утверждает, что в зимнее время вирус занимает северное полушарие Земли, а по мере потепления перетекает в южное, где к тому времени начинает холодать.

«Это полушарие будет резервуаром, из которого он потом вернется к нам осенью», — говорит врач.

По его мнению, время на нынешнем этапе играет на пользу человечеству, так как позволяет выработать иммунитет к заболеванию. Хухрев говорит, что коронавирусом могут переболеть многие, однако благодаря иммунитету, последующие волны болезни будут становиться слабее.

Хухрев отмечает, что основной задачей россиян является «заболеть коронавирусом как можно позже». Доктор считает оправданными жесткие ограничительные меры, которые были введены в России. Он высоко оценивает готовность страны к коронавирусу. Особенно в сравнении с Европой, где, по его словам, медицинская система «не была заточена» под противодействие подобным болезням.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.