Сокращен возраст для негосударственной пенсии. События дня. ФАН-ТВ

Путин подписал закон о возрасте получения негосударственной пенсии Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию. Для женщин с 60 до 55 лет и с 65 до 60 лет для мужчин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нынешнее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Это касалось и выхода на негосударственную пенсию. Но такой поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков. И из-за этого объем поступлений в НПФ сокращается.

Голосование по поправкам к Конституцию могут перенести Общероссийское голосование по поправкам к Конституции могут перенести. Об этом на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также напомнил, что голосовать можно будет и из дома. Ранее такую возможность он обсудил с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

В России могут усилить ограничения из-за коронавируса Российские власти могут усилить ограничительных меры из-за угрозы распространения коронавируса. Это будет зависеть от дальнейшего распространения болезни. Речь идет не только о сокращении или отмене массовых мероприятий и спортивных соревнований, а также дезинфекции помещений крупных предприятий и рекомендаций о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. В правительстве согласны, что все ограничительные рекомендации могут показаться избыточными. Но специалисты утверждают, что такие шаги наиболее эффективны в борьбе с эпидемией. При этом изучен опыт других стран в борьбе с вирусом.