Финансовый эксперт Мильчакова дала прогноз по курсу рубля

Москва, 19 марта. Подешевевшая нефть и вспышка коронавируса повлияли на стоимость российской валюты. Наталья Мильчакова, заместитель главы ИАЦ «Альпари», дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку, передает «Российская газета».

С начала 2020 года рубль упал по отношению к доллару на 26%. На сегодняшний день цена доллара превышает 80 рублей. Курс евро уже составляет 87 рублей — по отношению к европейской валюте российская «просела» на 24%.

Аналитик не ожидает возвращения российской валюты на уровень ниже 70 рублей за доллар в этом месяце. Она отмечает, что ФРС США за 3 месяца часто снижали коридор процентных ставок, что должно было ослабить доллар. Тем не менее из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, доллар продолжает оставаться одним из наиболее безопасных вариантов для хранения сбережений.

«Долларовый индекс DXY с начала года рекордно вырос и даже превысил максимум в 100 пунктов, что говорит о повышенном доверии международных инвесторов к американской валюте», — подметила Мильчакова.

Она отмечает, что 20 марта решение по ключевой процентной ставке примет совет директоров Банка России. По ее прогнозам, Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 6%. Тем не менее остается вероятность, то ЦБ повысит ставку, чтобы не допустить роста инфляции.

По ее мнению, необходимо миновать пик распространения коронавируса и восстановление мировой экономики, только тогда можно будет говорить о возвращении рубля на позиции конца 2019 года.

«Пока в ближайшие дни мы ожидаем курс доллара к рублю 74–78, а евро – 82–85», — резюмировала эксперт.

Ранее управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган заявил, что российской экономике мог бы помочь отказ от повышения ключевой ставки. Эксперт отмечает, что сейчас цена рублевых акций российских компаний сильно упала, но уже через год-два они значительно вырастут в цене, что позволит извлечь выгоду.