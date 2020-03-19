Число жертв коронавируса в США достигло 150

Вашингтон, 19 марта. Число жертв нового типа коронавируса в США достигло 150 человек. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

Общее число зараженных в Соединенных Штатах превысило 9,3 тысячи человек. Пока в стране выздоровели только 106 инфицированных, пишет KP.RU.

Ранее стало известно, что один из заразившихся американцев — конгрессмен Марио Диас-Баларт. Он стал первым конгрессменом, у которого выявили коронавирус. Как сообщает «Мир 24», вечером 14 марта у политика начались жар и головная боль.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. На данный момент в Китае выявлено более 80 тысяч зараженных и свыше 3 тысяч летальных исходов. При этом более 70 тысяч человек в КНР уже выздоровели, и новых случаев там практически нет, однако эпидемия началась в других странах, например, в Италии, Иране и Испании. Всемирная организация здравоохранения уже объявила пандемию коронавируса.

В России пока зарегистрировано 147 случаев коронавируса, около 100 из заразившихся находятся в Москве и Московской области.

Из-за эпидемии переносятся и отменяются многие массовые мероприятия. Так, ранее на 2021 год перенесли музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, на год перенесли европейское футбольное первенство, пишет НСН. Также откладываются съемки и премьеры некоторых фильмов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.