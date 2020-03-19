Исследование выявило склонность бородатых мужчин к изменам

Москва, 19 марта. Мужчины с бородой и татуировками наиболее склонны к изменам. Об этом свидетельствуют итоги опроса сервиса онлайн-знакомств для состоящих в браке Illicit Encounters.

В рамках исследования были опрошены 1 тыс. мужчин. Согласно результатам опроса, чаще всего своим партнерам изменяют обладатели ухоженной бороды, посещающие барбершопы. Более половины из них (58%) признались в изменах.

Следом за ними идут мужчины с густой щетиной на лице — 52% из них признались в неверности. На третьем месте оказались мужчины с длинной бородой (38% изменщиков).

Самыми верными мужьями оказались гладковыбритые — в изменах признались 29% респондентов.

Исследователи также установили связь между татуировками и склонностью к изменам. Оказалось, что чаще всех обманывают жен обладатели «татуировок-рукавов».

Согласно данным опроса, мужчины с пирсингом также не отличаются супружеской верностью — 54% опрошенных признались в изменах.

Эксперты пришли к выводу, что мужчины, которые слишком озабочены своей внешностью наиболее склонны к предательству партнеров.

Ранее сообщалось, что супруга телеведущего Константина Ивлева Мария застала его с молодой любовницей и подала на развод. Согласно информации из СМИ, любовницей Ивлева оказалась студентка факультета МГУ — 28-летняя Валерия Куденкова из Краснодарского края.