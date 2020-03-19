Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Москва, 19 марта. На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за минувший год.

На втором месте по уровню зарплаты идет Ямало-Ненецкий АО (100,4 тыс. рублей), на третьем — Москва (94 тыс. рублей).

В топ-5 также вошли Магаданская область (92,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (86,8 тыс. рублей).

Самые низкие заработные платы наблюдаются в Карачаево-Черкесии (27 тыс. рублей), Дагестане (27,2 тыс. рублей), в Ивановской области (27,3 тыс. рублей), Ингушетии (27,5 тыс. рублей) и Чечне (27,7 тыс. рублей).

Средний уровень зарплаты в Российской Федерации за 2019 года составил 47,5 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом данный показатель вырос на 3,7 тыс. рублей.

Как подчеркивает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, высокий уровень зарплат в северных регионах обусловлен надбавками за непростые условия проживания. По его словам, также оказывают влияние и надбавки за вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых.

Низкие заработные платы на юге России обусловлены занятостью местного населения в сельском хозяйстве, где нет высоких надбавок.

«Поскольку Северный Кавказ — это небольшие сельскохозяйственные предприятия, а иногда это семейные предприятия, то и заработная плата там ниже», — объясняет Сафонов.

Согласно опросам, россияне в среднем хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты медикам, занятым борьбой с коронавирусом. Российский лидер поручил увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора, участковых, медперсонала скорой помощи и ФАПов. Путин подчеркнул, что врачи с честью выполняют свой профессиональный долг, рискуют здоровьем, как это не единожды было в истории российской медицины.