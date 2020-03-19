Москва, 19 марта. Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже за покупками или для того, чтобы выбросить мусор, сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство напоминает, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Для того чтобы минимизировать риск передачи коронавируса, граждане, вернувшиеся из мест с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, или контактировавшие с инфицированными, должны провести на карантине 2 недели.

Карантин подразумевает постоянное нахождение дома без выходов в магазин или куда-либо еще. Ведомство предлагает договориться с соседями о выносе мусора и оставлять его у дверей квартиры.

Роспотребнадзор отмечает, что помещенные на карантин люди в идеале должны использовать отдельную посуду и средства гигиены, а также располагаться в отдельных комнатах, чтобы не заразить родственников. Подчеркивается, что последние также должны провести 2 недели в самоизоляции.

Ведомство призывает «карантинщиков» покупать продукты через сервисы доставки или прибегать к помощи волонтеров. Важно не контактировать с людьми и носить защитные маски, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавируса — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы», — сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты также напоминают о важности регулярного мытья рук и использования антисептика перед приемом еды. Подчеркивается, что при нарушении режима изоляции человека помещают в инфекционный стационар.

Ранее отмечалось, что в России из-за коронавируса может появиться новый рабочий режим — неполная дистанционная занятость. Он подразумевает совмещение работы в офисе и дистанционно.

Отметим, что многие эксперты сходятся во мнении, что США ответственны за появление коронавируса SARS-CoV-2. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о том, что вирус был разработан в США. По его словам, на территории бывшего американского консульства в Ухани были найдены банки с обозначением «Бактериологическая опасность».