В Сирии найдено место гибели сбитого террористами летчика Филипова

Дамаск, 19 марта. Место гибели сбитого террористами российского летчика, Героя России Романа Филипова найдено в сирийской провинции Идлиб.

Место, где Филипов 3 февраля 2018 года принял последний бой, обнаружил шеф ближневосточного и североафриканского бюро ВГТРК Евгений Поддубный. Сообщается, что поиск был затруднен из-за особенностей местности. В поисковой работе были использованы кадры видео, снятого террористами.

«Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи», — говорится в сюжете, вышедшем в эфир на телеканале «Россия 24».

Эта территория в провинции Идлиб была освобождена бойцами 25-й бригады Вооруженных сил Сирии и до сих пор остается в прифронтовой зоне.

Самолет Су-25, на котором Филипов осуществлял облет зоны деэскалации конфликта в Идлибе, был сбит из ПЗРК. Летчик успел сообщить о случившемся и катапультировался, но приземлился в районе, находившемся под контролем боевиков.

Террористы окружили офицера. Отстреливаясь, он выпустил по ним 24 патрона. Понимая, что шансов остаться в живых нет и не желая попасть в руки бандитов, Филипов подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов».

По месту, из которого был совершен выстрел из ПЗРК, российские военнослужащие нанесли удар. По данным радиоперехвата было установлено, что в результате было уничтожено до трех десятков боевиков.

Указом президента РФ Владимира Путина Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.

Филипов в 33 года был военным летчиком первого класса с налетом более 1300 часов и 80 боевыми вылетами. У него остались жена и дочь. Именем героя названы улицы в его родном городе Воронеже, а также в Тюмени, Борисоглебске и Владивостоке.