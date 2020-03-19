Российские ученые разработали дистанционный термометр для смартфонов

Москва, 19 марта. Российские ученые разработали термометр-наклейку, который сможет дистанционно передавать данные о температуре тела на смартфон, сообщает глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова.

Данное новшество будет представлено в России уже в сентябре этого года. Устройство состоит з двух частей: термометра в виде наклейки на тело и приложения для смартфона, с помощью которого можно будет дистанционно узнать температуру тела. Смартфон должен находится на расстоянии не более 50 метров от наклейки-термометра. Устройство будет использоваться в больницах, а также в домашних условиях.

«Во время болезни родители каждые 1-2 часа или чаще контролируют температуру у ребенка, используя традиционные градусники. На одно измерение они тратят в среднем 5-10 минут. Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно», — говорит Мария Галямина.

Она подчеркивает, что данная функция особенно актуальна в связи с распространением коронавируса или в сезоны ОРВИ и гриппа.

Отмечается, что новое устройство нетоксично и не содержит ртути. Стоимость термометра-наклейки будет сопоставима со стоимостью инфракрасных градусников. Прибор отличается высокой точностью, и может работать без подзарядки в течение года.

Ранее доцент лечебного факультета ПМГМУ им. Сеченова Антон Родионов рассказал, какой градусник выбрать для измерения температуры тела. Он утверждает, что инфракрасные термометры показывают температуру не так точно, как электронные.