В Совфеде оценили вероятность дефицита продуктов питания в РФ

Москва, 19 марта. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, почему нет повода паниковать из-за возможного дефицита продуктов питания.

По словам Климова, даже если сегодня вдруг полностью остановится производство продуктов на всех российских предприятиях, запасов хватит на длительный срок.

«Россия достигла полной продовольственной безопасности. Мы в состоянии производить все, что нам нужно, в необходимом количестве. Даже если полностью остановить производство, то того, что накоплено, хватит, чтобы стране прожить не один месяц», — сказал сенатор.

Климов подчеркнул, что россиянам не стоит предаваться «наплывам минутных ощущений», поскольку в нашей стране ситуация с угрозой распространения коронавируса намного более позитивная, чем в других государствах.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили, что запасов продуктов в российских магазинах хватит без пополнения на восемь недель. В данный момент на фоне усилившегося спроса торговые сети активно закупают наиболее востребованные товары — макароны, крупы, туалетную бумагу, а также средства гигиены и дезинфекции.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, правительство России ввело дополнительные меры для бесперебойного обеспечения поставками торговых сетей. С сегодняшнего дня доставка продуктов в магазины может осуществляться круглосуточно. Кроме того, на таможнях открыты «зеленые коридоры», позволяющие грузовикам с товарами первой необходимости пересекать границу в упрощенном режиме.

«Пока каких-то сигналов, что у нас есть перебои в магазинах, мы не видим», — отметил Хуснуллин.

В свою очередь, в Минпромторге РФ зафиксировали снижение ажиотажного спроса на продукты питания, который прослеживался в российских магазинах в последние четыре дня.