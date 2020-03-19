Милонов призвал лишать лицензии предлагающих «прививки от коронавируса» врачей

Москва, 19 марта. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко пожизненно лишать права на работу медиков, наживающихся на пациентах в условиях пандемии, например, предлагая «прививки от коронавируса».

По словам Милонова, некоторые организации здравоохранения пользуются паническим состоянием населения и наживаются на их предрассудках.

«Мои избиратели сообщают, что отдельные медучреждения предлагают людям сделать некие «прививки от коронавируса». Стоимость таких «прививок» составляет, как правило, 5-7 тысяч рублей», — говорит парламентарий.

Отмечается, что такие «дельцы» продают пациентам под видом вакцины от коронавируса обыкновенные прививки от гриппа. Подобные случаи фиксировались в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве. Милонов говорит, что такие медики нарушают клятву Гиппократа и вселяют людям ложную веру в неуязвимость перед вирусом.

«В данной связи прошу рассмотреть вопрос о пожизненном лишении права работы в сфере здравоохранения для медработников, документально уличенных в спекуляциях и личной наживе на людях во время пандемии», — предложил депутат министру здравоохранения.

Ранее директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал доступную альтернативу медицинским маскам. По словам специалиста, в качестве защитного средства может выступить четырехслойная маска из обычной марли.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.