Надежда Бабкина призналась, что после пластики не могла видеть 3 дня

Москва, 19 марта. Надежда Бабкина 19 марта празднует 70-летний юбилей. В одном из недавних интервью она раскрыла подробности своей пластической операции.

Певица никогда не пыталась скрыть того факта, что прибегала к услугам пластических хирургов. Бабкина отмечает, что поклонникам не нравится смотреть на «увядающих» кумиров, а возраст никого не обходит стороной.

По словам исполнительницы, год назад она сделала круговую подтяжку лица. Ложиться под скальпель она не боялась и тревожных мыслей у нее не возникало.

«Первичный результат меня, конечно, шокировал. Глаза затекли так, что я три дня ничего не видела», — говорит Бабкина.

Как отмечает артистка, спустя некоторое время отек спал и уже через 2 недели она появилась на публике, снявшись в шоу «Модный приговор». По ее словам, сейчас еще не виден окончательный результат пластики. Согласно словам ее хирурга, итог подтяжки можно будет наблюдать только через 8 месяцев.

Бабкина говорит, что женщинам нет смысла скрывать свой возраст. По ее словам, женщине столько лет, на сколько она себя чувствует.

«Я себя чувствую на 35 лет — не старше, потому что глаз горит, энергии предостаточно», — отмечает певица.

Ранее известный пластический хирург Владимир Платохин усомнился в адекватности звезд шоу-бизнеса из-за их тяги к пластическим операциям. Хирург критически относится к современным тенденциям и представлениям о красоте. По его мнению, пластические операции могут испортить не только лицо, но и жизнь артистов.