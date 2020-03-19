Актриса Бочкарева дала наставление россиянам на время коронавируса

Москва, 19 марта. Российская актриса Наталья Бочкарева считает, что пандемия коронавируса должна заставить задуматься о собственной жизни.
Актриса отметила, что каждый по-разному воспринимает ситуацию, сложившуюся в мире в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и она не собирается внушать людям свою точку зрения на проблему.
«Не призываю вас к определенным мыслям и действиям, но хочу сказать важную вещь: главное — понять и принять это время, которое нам дали побыть изолированными от ежедневной суеты и переосмыслить собственную жизнь», — написала она в своем Instagram.
Бочкарева подчеркнула, что у каждого может найтись «куча жизненных моментов», требующих переосмысления и взгляда «с другой стороны».
«Желаю всем беречь себя и своих близких, не паниковать, провести время с пользой, ну и, конечно же, не забывать о дольке чеснока с теплой водой по утрам», — добавила она.
Поклонники по-разному отреагировали на советы актрисы.
«Спасибо. Очень правильные и мудрые слова», — считает kirill_dinamic.
«Утром чеснок? Люди станут обходить хуже коронавируса», — отметил kycok_mopma.
«Нам всем давно необходимо жизненные приоритеты пересмотреть», — согласился с Бочкаревой alexpaninbelgorog.
Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. На сегодняшний день известно о более чем 218 тысячах случаев заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений скончались 8 949 человек, выздоровели 85,6 тысячи пациентов.
Все более широкое распространение получает версия об искусственном происхождении коронавируса. Многие эксперты полагают, что он мог быть создан в одной из военных бактериологических лабораторий США, которая позже была закрыта из-за утечки опасных материалов. Этим объясняются странные случаи нетипичной пневмонии на территории Соединенных Штатов летом и осенью прошлого года. Вашингтон отвергает все обвинения — их признание стало бы крахом для администрации действующего американского президента Дональда Трампа.