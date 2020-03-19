Актриса Бочкарева дала наставление россиянам на время коронавируса

Москва, 19 марта. Российская актриса Наталья Бочкарева считает, что пандемия коронавируса должна заставить задуматься о собственной жизни.

Актриса отметила, что каждый по-разному воспринимает ситуацию, сложившуюся в мире в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и она не собирается внушать людям свою точку зрения на проблему.

«Не призываю вас к определенным мыслям и действиям, но хочу сказать важную вещь: главное — понять и принять это время, которое нам дали побыть изолированными от ежедневной суеты и переосмыслить собственную жизнь», — написала она в своем Instagram.

Бочкарева подчеркнула, что у каждого может найтись «куча жизненных моментов», требующих переосмысления и взгляда «с другой стороны».

«Желаю всем беречь себя и своих близких, не паниковать, провести время с пользой, ну и, конечно же, не забывать о дольке чеснока с теплой водой по утрам», — добавила она.

Поклонники по-разному отреагировали на советы актрисы.

«Спасибо. Очень правильные и мудрые слова», — считает kirill_dinamic.

«Утром чеснок? Люди станут обходить хуже коронавируса», — отметил kycok_mopma.

«Нам всем давно необходимо жизненные приоритеты пересмотреть», — согласился с Бочкаревой alexpaninbelgorog.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. На сегодняшний день известно о более чем 218 тысячах случаев заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений скончались 8 949 человек, выздоровели 85,6 тысячи пациентов.

Все более широкое распространение получает версия об искусственном происхождении коронавируса. Многие эксперты полагают, что он мог быть создан в одной из военных бактериологических лабораторий США, которая позже была закрыта из-за утечки опасных материалов. Этим объясняются странные случаи нетипичной пневмонии на территории Соединенных Штатов летом и осенью прошлого года. Вашингтон отвергает все обвинения — их признание стало бы крахом для администрации действующего американского президента Дональда Трампа.