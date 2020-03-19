Новая форма занятости из-за коронавируса может появиться в России

Москва, 19 марта. В России может появиться новый рабочий режим — неполная дистанционная занятость, сообщают «Известия».

Введение нового рабочего режима в ближайшем будущем обсудит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), курируемая вице-премьером Татьяной Голиковой.

С данной инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Новая форма занятости подразумевает совмещение работы в офисе и удаленно. На данный момент законодательством предусмотрен лишь один из этих форматов.

Благодаря поправкам в Трудовой комплекс можно будет легализовать дистанционную работу, на которую сейчас работодатели переводят многих сотрудников из-за риска распространения коронавируса. Рабочая группа по данному вопросу соберется до конца текущего месяца.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первые меры по противодействию коронавирусу в России были приняты еще в конце декабря прошлого года. По ее словам, несмотря на определенные неудобства для людей и компаний, принятые меры позволили существенно замедлить проникновение инфекции в РФ.

Отметим, что многие эксперты сходятся во мнении, что США ответственны за появление коронавируса SARS-CoV-2. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о том, что вирус был разработан в США. По его словам, на территории бывшего американского консульства в Ухани были найдены банки с обозначением «Бактериологическая опасность».