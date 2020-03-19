Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Съемки нового проекта HBO, в котором должны были воссоединиться звезды сериала «Друзья», отложены из-за коронавируса.

Как пишет журнал Variety со ссылкой на свои источники, съемки нового эпизода должны были стартовать на следующей неделе, но из-за пандемии их перенесли на начало мая. Издание отмечает, что изначально новый проект планировалось запустить для раскрутки стриминговой платформы HBO Max, которая должна заработать в мае 2020 года.

О воссоединении легендарного состава сериала «Друзья» для съемок нового проекта было объявлено в феврале. Режиссером и продюсером выступает Бен Уинстон, который планировал тесно сотрудничать с продюсерами оригинального сериала.

По некоторым данным, за участие в проекте актеры, играющие главные роли, должны получить как минимум по 2,5 миллиона долларов.

Напомним, сериал «Друзья» выходил на экраны с 1994 по 2004 год и был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории телевидения. В общей сложности было отснято 236 эпизодов. Главные роли в них исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Меттью Перри и Мэтт Леблан.

Сериал стал одним из самых знаменитых телевизионных проектов 90-х годов прошлого века, получив шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус».

За съемки в пилотной серии актеры, исполнявшие главные роли, получили около 20 тысяч долларов. Далее их гонорары росли и достигли одного миллиона долларов за эпизод в 2002 году. К моменту закрытия проекта звезды «Друзей» были востребованы в «большом» кино и занимались собственными проектами.

Ранее «Известия» сообщили, что новый эпизод сериала «Друзья» может иметь часовой хронометраж.