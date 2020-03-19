В России могут ввести новые ограничительные меры из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Российские власти могут рассмотреть возможность усиления ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ.

«Сейчас обсуждаются различные варианты. В том числе и вариант в случае необходимости скорректировать ограничительные меры, для этого тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в разных странах», — сообщает источник.

Как он отмечает, усиление ограничительных мер в России будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса. Речь идет о сокращении или отмене массовых мероприятий и спортивных соревнований, а также дезинфекции помещений крупных предприятий. Источник подчеркивает, что возможно правительство порекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

«Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», — говорит источник.

По его словам, данные меры являются наиболее эффективными для борьбы с коронавирусом.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ дало возможность круглосуточно завозить в российские города продукцию для торговых сетей.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.