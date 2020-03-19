Роспотребнадзор с начала года досмотрел более 4,5 млн человек на российской границе

Москва, 19 марта. Роспотребнадзор с начала года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«С января 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора на границе досмотрено более 4,5 млн человек. Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий», — сообщает Роспотребнадзор.

Как подчеркивает ведомство, благодаря проводимому комплексу противоэпидемических мер, на территории России не случилось обострения эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» полностью прекратила регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Лондон и европейские страны. Пассажирам, собирающимся отправиться из Северной столицы в Лондон, а также в Вену, Женеву и в ряд других европейских городов, предлагается лететь с пересадкой в Москве.

Отметим, что согласно оценкам многих экспертов, США могут быть ответственны за появление коронавируса SARS-CoV-2. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о том, что вирус был разработан в США. По его словам, на территории бывшего американского консульства в Ухани были найдены банки с обозначением «Бактериологическая опасность».