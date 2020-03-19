Власти США оставят в покое нелегальных мигрантов на период пандемии коронавируса

Вашингтон, 19 марта. Иммиграционные власти США на период распространения коронавируса временно прекратят выявлять и брать под стражу находящихся в стране нелегальных мигрантов.

Как пишет The Washington Post, эти меры предпринимаются для того, чтобы нелегалы не боялись обращаться за медицинской помощью в период пандемии коронавируса. Представители Иммиграционно-таможенной службы США направили в Конгресс уведомление о том, что операции по задержанию нелегальных мигрантов «откладываются на более поздний срок», поскольку главным приоритетом в работе ведомства стала деятельность, «направленная на спасение жизней и охрану безопасности общества».

«Во время кризиса, связанного с COVID-19, ведомство не будет проводить операции по задержанию лиц в медицинских организациях и рядом с ними. Не должно быть ситуации, когда люди стараются не обращаться за медицинской помощью из страха быть взятыми под стражу иммиграционными властями», — говорится в документе.

Иммиграционная служба уточнила, что задержания будут осуществляться лишь «в крайнем случае», когда речь идет о депортации «опасных преступников».

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа на территории США превысило 7,7 тысячи, по меньшей мере 118 человек умерли от осложнений.

Между тем, специалисты называют обоснованной версию о том, что США могут быть причастны к искусственному созданию нового коронавируса в американских бактериологических лабораториях. Еще в 2015 году журнал Nature опубликовал статью, в которой говорилось, что Соединенные Штаты провели успешный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способного передаваться человеку. Тогда возможные последствия утечки созданного в США вируса вызвали опасения среди ученых по всему миру.