Ургант пошутил над людьми, массово скупающими туалетную бумагу из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» высмеял тех, кто массово скупает туалетную бумагу из-за распространения коронавируса.

В последние дни во многих странах наблюдается повышенный спрос на предметы первой необходимости, в том числе на средства гигиены, дезинфекции и туалетную бумагу.

В прологе вечернего шоу актер и режиссер Григорий Добрыгин принес Урганту черный кейс, в котором находились 4 рулона туалетной бумаги. Телеведущий, увидев это, с недоумением спросил, почему артист принес так мало. Добрыгин заявил, что больше не было.

«Ладно, сегодня продержусь, завтра будем решать», — резюмировал Иван Ургант.

Ранее замдиректора института психологии крупного немецкого научно-исследовательского центра Charite профессор Ханнс-Кристиан Гунга заявил, что население скупает туалетную бумагу на фоне распространения коронавируса, так как испытывает страх из-за отсутствия контроля над ситуацией. Он утверждает, что массовая скупка туалетной бумаги связана с тем, что люди на физическом уровне борются с отвращением, которое вызывает страх от нынешней ситуации.

По мнению блогера, писателя и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова, люди скупают туалетную бумагу из-за негативного воздействия социальных сетей.

«Кто-нибудь ляпнет какую-то чушь, и тут же орды идиотов это подхватывают и распространяют», — отметил Пучков.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.